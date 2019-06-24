مصر | مصرع 3 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 3 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 3 أشخاص مصرعهم متأثرين بإصاباتهم الخطرة، بعدما تم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون، بسبب حادث على الطريق 133 نتيجة تصادم 4 سيارات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا بوقوع حادث بالكيلو ١١٣ اتجاه القاهرة، أمام مدخل قرية الصديق يوسف، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي بسيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، بينهم طفلة.

وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج.