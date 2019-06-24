أخبار مصر | إيهاب الطاهر يكشف لـ "الخليج 365" عن ملامح برنامجه الانتخابي على مقعد نقيب عام الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب الطاهر يكشف لـ "الخليج 365" عن ملامح برنامجه الانتخابي على مقعد نقيب عام الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب عام أطباء مصر، وكذلك على مقعد عضو مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، على قائمة الإستقلال والتى خاضت المعركة الانتخابية عدة مرات سابقة، موضحًا أن قائمة الاستقلال لها عدد اثنين مرشحين على مقعد النقيب وهما الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتورة منى مينا، عضو المجلس، وفى النهاية تتفق القائمة على اختيار مرشح من الاثنين بعد اخذ أراء جموع الأطباء والذي يرونه الأفضل للصالح العام، على أن يكمل المرشح الأخر الانتخابات على عضوية المجلس.

وأضاف الطاهر، فى تصريح خاص لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أنه سيعلن عن تفاصيل برنامجه الانتخابى فى وقت لاحق، موضحًا أنه يوجد أمور كثيرة معلقة خاصة بالنقابة كزيادة الخدمات النقابية وزيادة الدورات العلمية، وإنشاء استراحات للأطباء المغتربين فى القاهرة، وزيادة تحصيل الدمغة الطبية لزيادة قيمة المعاش النقابي.

وأكمل الطاهر، إلى جانب استمرار المفاوضات والضغط على الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل حقوق الأطباء والتى طالبنا بها منذ سنوات ولم تنفذ مثل مشروع قانون المسئولية الطبية، وتشديد عقوبة الأعتداء على الأطباء، وتعديل بعض القرارت السلبية والتى صدرت فى عهد وزير الصحة السابق، إلى جانب مضاعفة الأجور ومنح بدل عضوى عادل، وتأمين للمنشأت الطبية وزيادة فرص الدراسات العليا، موضحًا ان القائمة تقوم بعمل برنامج تفصيلي للقائمة.

وقال "الطاهر"، في تصريحات صحفية له، صباح اليوم الاثنين،: "طبعا أعلم أن النقابية البارزة والصديقة العزيزة الدكتورة منى مينا، قد ترشحت على مقعد نقيب عام الأطباء، وأحيط الزملاء علما بأننا نعمل سويا ضمن مجموعة واحدة تحمل مبادىء نقابية ثابتة فلن نكون مرشحين ضد بعضنا البعض حتى لا نفتت الأصوات ولكننا نوسع من دائرة المرشحين لحين المناقشة الدقيقة وإستطلاع آراء الزملاء للإستقرار فى النهاية على مرشح واحد لقائمة الإستقلال على مقعد النقيب ومرشحين محددين لقائمة الاستقلال على مقاعد الأعضاء".

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وأضاف، أننا جميعا ليس لنا مصالح خاصة أو تطلعات شخصية وإنما نتطلع فقط لصالح الأطباء والمهنة، وفى النهاية أتمنى بصدق أن يوفق الله النقيب والأعضاء الذين يصلحون لتحمل المسئولية الكبيرة.

وكانت أعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، الخميس الماضي، ترشحها على مقعد نقيب الأطباء، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة المقرر إجراءها أكتوبر المقبل.

وقالت مينا، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "‏أنوي الترشح اليوم لمقعد نقيب الأطباء.. يا يارب يكون للخير والصالح العام".

جدير بالذكر ان النقابة العامة للأطباء، اعلنت عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.

وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.