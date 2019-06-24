أخبار مصر | خلال استقبال الإمام الأكبر له.. سفير سيراليون بالقاهرة: نتطلع لمزيد من الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال استقبال الإمام الأكبر له.. سفير سيراليون بالقاهرة: نتطلع لمزيد من الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير موري فوفانا، سفير سيراليون بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يحمل على عاتقه مسؤولية نشر الفكر الصحيح ومواجهة التطرف والإرهاب وترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع أبناء القارة الأفريقية، مبديًا استعداد الأزهر لتدريب الأئمة والخطباء في سيراليون للتعامل مع القضايا والمستجدات المعاصرة، وتقديم المزيد من المنح لطلاب سيراليون للدراسة في مختلف التخصصات في الأزهر.

من جانبه أعرب سفير سيراليون بالقاهرة عن شكر بلاده العميق على الرعاية التي يلقاها طلابها الدارسين في الأزهر الشريف، مضيفًا أن سيراليون تتطلع للمزيد من الدعم من الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية بما يساعدها على مواجهة الفكر المنحرف، ويسهم في النهوض بالمسلمين في سيراليون.