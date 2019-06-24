أخبار مصر | الموافقة على مشروعات قوانين موازنات 51 هيئة وإحالة "تنظيم السجون" لدفاع النواب.. أبرز ماحدث بالجلسة العامة اليوم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على مشروعات قوانين موازنات 51 هيئة وإحالة "تنظيم السجون" لدفاع النواب.. أبرز ماحدث بالجلسة العامة اليوم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على الموازنة العامة للدولة نهائيًا، وكذلك الموافقة على قانون علاوة الموظفين نهائيًا، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية تمويل الحكومة الصينية لمشروع تطوير نظام التعليم.

وإليكم أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

رفض اقتراح بتعديل حول قانون علاوة الموظفين

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، المُقترح المقدم من النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين والعاملين بالدولة، والمتعلقة بمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية.

ونصت المادة المراد تعديلها حسب وهب الله:"تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية".

وكان نص اقترح وهب الله،:"تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المبرر واضح، هذه الشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، وتوزع أرباح للعاملين بها".

رئيس البرلمان: ملتزم بوعدي بشأن إعادة النظر في معاشات الشرطة

كما قال الدكتور علي عبد العال، إنه ملتزم بالوعد بشأن إعادة النظر في معاشات الشرطة.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب عبد الله لاشين، والذي وجه حديثة إلى رئيس النواب: "حضرتك وعدت بمشروع قانون معاشات رجال الشرطة، ولم يتبق سوى أيام قليلة على دور الانعقاد الحالي".

الموافقة على قانون خطة التنمية بموارد كلية تصل لـ7 تريليون جنيه نهائيًا

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، موافقة المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20192020 نهائيًا.

وتضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%، وتوافقا مع استهداف خفض معدل النمو السكاني ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19-2020، من المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19-2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18-2019.

الموافقة على مشروعات قوانين موازنات 51 هيئة اقتصادية نهائيًا

ووافق مجلس النواب، علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 20192020 والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة نهائيًا.

ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20192020 نحو 1775.9 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 71.9 مليار جنيه، والتحويلات الرأسمالية البالغة 376 مليار جنيه، فيما بلغت موارد الهيئات الاقتصادية، نحو 1308 مليار جنيه، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 226.8 مليار جنيه، وهذه الاعانات تتضمن دعم المواد البترولية، بمبلغ 52.9 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية، بمبلغ 89 مليار جنيه، ودعم صناديق التأمين الاجتماعى بمبلغ 82.2 مليار جنيه ودعم باقى الهيئات الاقتصادية بـ2.7 مليار جنيه.

وبلغت الإيرادات الرأسمالية، للهيئات نحو 360 مليار جنيه، منها 15.4مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة.

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الموافقة على ربط موازنة الدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة بها نهائيا

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة بها للسنة المالية 20192020 نهائيًا.

وتضمن مشروع القانون أن إجمالى المصروفات تبلغ 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه، وبلغ المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه والمخصص لشراء الأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 211 مليار و245 مليون جنيه، وبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 28 مليار و811 مليون، وبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه، وتضمن مشروع الموازنة أن إجمالى إيرادات الضرائب تقدر بـ 856 مليار و616 مليون جنيه، وتقدر المنح بـ 3 مليار و405 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات الأخرى بـ 274 مليار جنيه، وتقدر قيمة الاقتراض نحو 820 مليار جنيه و656 مليون جنيه.

الموافقة على موازنة الإنتاج الحربي بصافى ربح 202 مليون جنيه

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20192020، حيث بلغت جملة الموازنة نحو 709 مليون جنيه نهائيًا.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 109 مليون، وجملة الإيرادات نحو 311 مليون جنيه، لتُحقق صافى ربح عام بلغ نخو 202 مليون جنيه كفائض موحد يُرحل للعام القادم، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه، وجملة الإيرادات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه.

الموافقة على اتفاقية تمويل الحكومة الصينية لمشروع تطوير نظام التعليم

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27102018.

الموافقة على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدبلوماسيين بين مصر وليتوانيا

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 183 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 2522019.

الموافقة على الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية "أغادير"

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس مصر رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى، وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة.

الموافقة على موازنة المجلس

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة التفصيلة لمجلس النواب للسنة المالية 20192020 نهائيًا، وبلغ أجور تعويضات العاملين بالموازنة نحو مليار و40 مليون جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 512 مليون جنيه، وبلغ الباب السادس الخاص بالأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 39 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات صفر.

إحالة قانون تنظيم السجون لـ"دفاع النواب"

كما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اقتراحًا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الموافقة على قانون علاوة الموظفين نهائيًا

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، نهائيًا.