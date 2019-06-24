أخبار مصر | البرلمان يوافق على موازنة المجلس.. وأجور العاملين مليار و40 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على موازنة المجلس.. وأجور العاملين مليار و40 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة التفصيلة لمجلس النواب للسنة المالية 20192020 نهائيًا، وبلغ أجور تعويضات العاملين بالموازنة نحو مليار و40 مليون جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 512 مليون جنيه، وبلغ الباب السادس الخاص بالأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 39 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات صفر.

ووافق المجلس، علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 20192020 والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة نهائيًا.

ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20192020 نحو 1775.9 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 71.9 مليار جنيه، والتحويلات الرأسمالية البالغة 376 مليار جنيه، فيما بلغت موارد الهيئات الاقتصادية، نحو 1308 مليار جنيه، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 226.8 مليار جنيه، وهذه الاعانات تتضمن دعم المواد البترولية، بمبلغ 52.9 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية، بمبلغ 89 مليار جنيه، ودعم صناديق التأمين الاجتماعى بمبلغ 82.2 مليار جنيه ودعم باقى الهيئات الاقتصادية بـ2.7 مليار جنيه.

وبلغت الإيرادات الرأسمالية، للهيئات نحو 360 مليار جنيه، منها 15.4مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة.