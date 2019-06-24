أخبار مصر | البرلمان يوافق على الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية "أغادير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية "أغادير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على قرار رئيس مصر رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى، وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة.

ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 20192020 والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة نهائيًا.

ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20192020 نحو 1775.9 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 71.9 مليار جنيه، والتحويلات الرأسمالية البالغة 376 مليار جنيه، فيما بلغت موارد الهيئات الاقتصادية، نحو 1308 مليار جنيه، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 226.8 مليار جنيه، وهذه الاعانات تتضمن دعم المواد البترولية، بمبلغ 52.9 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية، بمبلغ 89 مليار جنيه، ودعم صناديق التأمين الاجتماعى بمبلغ 82.2 مليار جنيه ودعم باقى الهيئات الاقتصادية بـ2.7 مليار جنيه.

وبلغت الإيرادات الرأسمالية، للهيئات نحو 360 مليار جنيه، منها 15.4مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة.