أخبار مصر | البرلمان يوافق على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدبلوماسيين بين مصر وليتوانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدبلوماسيين بين مصر وليتوانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 183 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 2522019.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20192020، حيث بلغت جملة الموازنة نحو 709 مليون جنيه نهائيًا.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 109 مليون، وجملة الإيرادات نحو 311 مليون جنيه، لتُحقق صافى ربح عام بلغ نخو 202 مليون جنيه كفائض موحد يُرحل للعام القادم، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه، وجملة الإيرادات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه.

