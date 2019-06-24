أخبار مصر | البرلمان يوافق على اتفاقية تمويل الحكومة الصينية لمشروع تطوير نظام التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على اتفاقية تمويل الحكومة الصينية لمشروع تطوير نظام التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27102018.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20192020، حيث بلغت جملة الموازنة نحو 709 مليون جنيه نهائيًا.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 109 مليون، وجملة الإيرادات نحو 311 مليون جنيه، لتُحقق صافى ربح عام بلغ نخو 202 مليون جنيه كفائض موحد يُرحل للعام القادم، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه، وجملة الإيرادات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه.

