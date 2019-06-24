أخبار مصر | البرلمان يوافق على موازنة الإنتاج الحربي بصافى ربح 202 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على موازنة الإنتاج الحربي بصافى ربح 202 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20192020، حيث بلغت جملة الموازنة نحو 709 مليون جنيه نهائيًا.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 109 مليون، وجملة الإيرادات نحو 311 مليون جنيه، لتُحقق صافى ربح عام بلغ نخو 202 مليون جنيه كفائض موحد يُرحل للعام القادم، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه، وجملة الإيرادات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

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وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.