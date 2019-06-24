أخبار مصر | الوطنية للصحافة: قرار زيادة أسعار الصحف جاء لتعويض الخسائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطنية للصحافة: قرار زيادة أسعار الصحف جاء لتعويض الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن قرار زيادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الأسبوعية جنيهًا واحدًا، جاء لتعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة الصحيفة اليومية ثمانية جنيهات والأسبوعية 12 جنيهًا في الوقت الذي تباع فيه بجنيهين فقط.

وأوضحت الهيئة أنها اشترطت أن ترتبط الزيادة بتطوير شامل في المحتوى التحريري وتقديم خدمات جديدة للقراء، وتطوير الصحف شكلاً ومضموناً، حتى تحافظ على معدلات التوزيع، وتكون قادرة على المنافسة.

وأكدت أن المؤسسات القومية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في طباعة الصحف بمعدلات كبيرة وصلت إلى 100% في بعض الأحيان.

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وأشارت إلى أن الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة القادمة.

كانت وافقت الهيئة في اجتماعها يوم الأحد، الموافق 23/6/2019 على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والاسبوعية اعتبارًا من يوليو 2019، وشددت على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء.

وطلبت الهيئة من رؤساء تحرير الإصدارات أن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد الأربعاء القادم، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.