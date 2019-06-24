أخبار مصر | رئيس البرلمان لـ"النواب: هنشر أسماء الغائبين عن التصويت على موازنة الدولة بالصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان لـ"النواب: هنشر أسماء الغائبين عن التصويت على موازنة الدولة بالصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، النواب الذين لم يحضروا جلسة التصويت النهائي على الموازنة العامة للدولة بنشر أسمائهم بالصحف قائلا: "النواب الذين لن يتواجدون خلال الموافقة على الموازنة العامة للدولة سينشر أسمائهم فى جميع الصحف.. ولابد أن يعرف الرأي العام من كان موجودًا ومن كان غير موجود".

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، أعلن موافقة المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20192020 نهائيًا.