شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» توافق على التنظيم المؤسسي لجهات الدواء مع تعديل اسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية».

وقال الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب الاجتماع المغلق للجنة، إنها انتهت من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه في مجموعه، وستراجع صياغته النهائية في اجتماعها، مساء الاثنين، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته.

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وأضاف «العماري» أن مشروع القانون يعد أولوية بالنسبة للجنة، وتتمنى أن يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أهمية القانون بالنسبة لمنظومة الدواء المصرية وحل مشكلاتها، وتابع أنه ينص على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأوضح أن اللجنة استندت في إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية، وخاصة الدول التي ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية.

وقال إن اللجنة عقدت 21 اجتماعًا في مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع، ودعت جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وناقشت اللجنة الملاحظات التي وردت من الحضور في جلسات الاستماع.

وتابع: «تم تعديل مواد الإصدار، وتضمن التعديل إضافة بند ثالث في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية».