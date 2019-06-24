شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة النووية توافق على جدولة المصروفات المدرسية لمدة ٣ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المدرسة النووية، بالضبعة، برئاسة الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير، على الطلب المقدم من مديرية التربية والتعليم بمطروح بجدولة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات التعليمية، التي أقرتها الوزارة، وتقدر بثلاثة آلاف جنيه، لمدة ثلاثة أشهر (يوليو- أغسطس- سبتمبر).

وفي ذات السياق قدم الدكتور سمير النيلي، وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للدكتور نائب الوزير وأعضاء مجلس إدارة المدرسة النووية على تلبية طلب تعليم مطروح، والموافقة الفورية على جدولة المصروفات الدراسية تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب.