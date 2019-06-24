شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعادة تشغيل الخط الملاحي «الغردقة–شرم»: «يختصر الرحلة لـ90 دقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بالقطاع السياحي بالغردقة وشرم الشيخ بتدخل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لسرعة إنهاء إجراءات تشغيل الرحلات البحرية على الخط الملاحي الغردقة / شرم الشيخ، بعد توقف الخط عن العمل منذ أكثر، من عام لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي بين جنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والاستفادة من أعمال التطوير، التي تمت بميناء الغردقة.

كما طالب العاملون بالقطاع السياحي بإعادة تشغيل الخط ليكون جسرًا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر، حيث تهددت مطالب شركات السياحة بإعادة تشغيل الخط الذي يختصر السفر إلى 90 دقيقة.

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وكشف مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، الإثنين، عن أن هناك إحدى العبارات التابعة لكبري الشركات الملاحية العربية قدموا طلبا لتشغيل الخط منذ عدة اشهر ولكن لم تنته من اجراءات وشروط التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات بضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانئ لتسهيل الإجراءات وتجهيز المينائين لاستقبال الرحلات وذلك بعد استكمال كافة الشهادات وإنهاء أعمال التفتيش البحري عليها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للقيام بالرحلات على الخط الملاحى الداخلى الغردقة / شرم الشيخ.

وأكد إسلام رضوان الخبير السياحي أن إعادة تشغيل الخط الملاحي بين شرم الشيخ والغردقة يختصر المسافة بين محافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر في أقل من ساعتين ويعد أحد عوامل الجذب السياحى، ويسهم في زيادة أعداد الليالي السياحية، بالغردقة وشرم الشيخ، خاصة أن هناك العديد من السائحين بشرم الشيخ يرغبون في زيارة الغردقة والعكس في زيارة شرم الشيخ وسانت كاترين.

وأضاف «رضوان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذه الرحلات ستعمل على تنشيط السياحة بشكل إيجابى بين المدن السياحية وتسهيل زيارة السائحين من مدينة شرم الشيخ لزيارة الاماكن الاثرية بالأقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا أنه من الممكن عن طريق الخط الملاحي اختصار المسافة لساعة ونصف بالعبارة على الخط البحري بدلًا من ٦ ساعات بالطريق البري من الغردقة مرورًا بالسويس إلى شرم الشيخ.

وطالب «رضوان» بتدخل الفريق كامل الوزير وزير النقل بتشغيل الخط ودراسة تشغيله من خلال شركة القاهرة للعبارات مالكة العبارتين القاهرة والرياض لنقل السائحين والركاب والسيارات.