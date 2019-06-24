شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، مايا جويكوفيتش، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصربي، ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وصربيا والاحتفال بالذكرى 111 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ودورهما الرائد في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وقال «راضي» إن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشاد الرئيس بترفيع اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون على مستوى وزيري الخارجية، معرباً عن التطلع لعقد الدورة المقبلة للجنة خلال العام الجاري بالقاهرة بعد التحضير الجيد لها. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية، في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية.

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وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية البعد البرلماني والشعبي في إثراء العلاقات بين مصر وصربيا، والدور الذي تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية في تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، باعتبارها آلية فعالة وبناءة للتواصل والحوار الجاد وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأوضح «راضي» أن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونتائجه التي انعكست على المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلادها بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. كما أشادت «جويكوفيتش» بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر، مؤكدة حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين لاسيما على المستوى البرلماني، مشيرة في هذا الإطار إلى الزيارة الناجحة لرئيس مجلس النواب إلى صربيا في شهر يوليو 2018.

ووجهت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية الدعوة إلى الرئيس لزيارة صربيا، فيما أعرب الرئيس عن ترحيبه بتلبية الدعوة في التوقيت الذي يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.