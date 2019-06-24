شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للبترول» توقع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادرها البشرية بجامعة اسلسكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول بروتوكول تعاون مع جامعة اسلسكا مصر، لتدريب قيادات الشركات التابعة للهيئة، وذلك في ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستثمار في العنصر البشري، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، في إطار برنامج التطوير والتحديث في قطاع البترول.

Advertisements

تم توقيع البروتوكول في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول، ووقع الاتفاقية مصطفى حسين نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الإدارية، والدكتور كريم الحناوى أمين عام جامعة إسلسكا، في حضور الرئيس التنفيذى للهيئة المهندس عابد عزالرجال.

وقال الدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، إن هذه الاتفاقية تأتى إيمانا من الجامعة بدورها الاجتماعى في مصر، قائلا: «ليس من الممكن تقدم القطاع الخاص دون تقدم في القطاع الحكومى وقطاع الأعمال وبلا شك التعاون مع قطاع المجتمع المدنى»، مضيفا أن الجامعة تهدف إلى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من خلال توفير فرص التعليم والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية، وتوفير القوى البشرية القادرة على المنافسة العالمية.

وأشار المليجى إلى أن ما يميز البرنامج المقدم من جامعة اسلسكا أنه لا يعتبر برنامجا أكاديميا أو تطبيقيا فقط، بل هو برنامج متكامل وهدفه أن يقوم بتحويل كامل في الشخصية عن طريق برامج تدريبية ومهارات شخصية مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها، وكذلك يضع في اعتباره كافة التطورات التكنولوجية في التحول الرقمى إلى إدارة البيانات.