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دورات تدريبية للعاملين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد النفسي ببني سويف، سلسلة من الدورات التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خلال الفترة من الاتنين 24 يونيو حتى الأربعاء 26 يونيو، بمحافظة الجيزة، على أن يتم تنفيذها في بقية محافظات الجمهورية تباعًا خلال الفترة القادمة.

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وأعلنت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن أولى تلك الدورات سوف تبدأ اليوم بمحافظة الجيزة تحت عنوان «الاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها»، إذ يتم تدريب 34 إخصائيا ومشرفا من 16 مؤسسة من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بمحافظة الجيزة.

كما أكدت «الألفي» أن الهدف من تنظيم هذه الدورات هو رفع كفاءة الاخصائيين والمشرفين داخل تلك المؤسسات، وتقديم الدعم والتأهيل اللازم لهم للتعامل مع المشكلات النفسية والاضطرابات السلوكية التي يتعرض لها الأبناء داخل الدور وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

وسوف يتم خلال التدريب تعريف المتدربين بالاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها، كما سيتم تدريبهم على استراتيجيات التواصل الفعال مع الأبناء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيفية أن تكون مربياً فعالا وما سمات المربي الفعال، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأبناء وأسبابها.

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