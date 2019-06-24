شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي: حرب مصر ضد الإرهاب تصب في مصلحة المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الاثنين، إن مصر نموذج للاستقرار في العالم العربي.

وأشار شويغو، في تصريحاته عقب مباحثات مع وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، إلى أن حرب مصر ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب للعالم العربي، مضيفا أن مصر«تعد مثالا للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب على العالم العربي، وحربها ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها».

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وتابع شويغو: «كل هذا يعتبر إلى حد كبير مجهود شخصي للرئيس المصري السيسي والقوات المسلحة. نحن ندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته».

ووفقا له، فإن مصر«تلعب دورا رئيسيا في حل القضايا السياسية والاقتصادية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط».

كانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن اجتماع بصيغة 2+2 بين مصر وروسيا، والتي ستناقش الأوضاع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج.

وقالت الخارجية الروسية في بيان:«من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة السورية والليبية والوضع في السودان ومشاكل الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال المشاورات القادمة».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري المتنوع ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثانية في جميع المجالات.