شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان»: عدم الحضور استهانة بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اضطرت لجنة الإسكان بمجلس النواب لتأجيل مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين قاموا باستخراج تراخيص بناء، بسبب عدم حضور محافظ القاهرة، ما تسبب استياء وغضب نواب اللجنة.

وقال النائب علاء والي، رئيس اللجنة، صاحب طلب الإحاطة، إن عدم حضور المحافظ يمثل استهانة بمجلس النواب خاصة أن اللجنة شددت على حضور المحافظ ونوابه، لتوضيح أسباب الامتناع عن تنقيذ أحكام قضائية بخصوص بناء ابراج سكنية مما يمثل تجاوز في حق القانون.

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وناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة خاصة بشأن توصيل مياه الشرب الصحي لمنطقة شق الثعبان، حيث قال رئيس اللجنة أن مشاكل شق الثعبان أيضا لا حصر لها وكان لابد من التدخل الفوري لحل هذه المشاكل ولذلك طالبنا بوجود المحافظ لأنه صاحب اتخاذ القرار.

وأشار النائب رضا البلتاجي أن منطقة شق الثعبان بحاجة إلى العديد من المرافق والمتابعة. وأوضح ان سيارات النقل الثقيل المخالفة تسببت في هبوط كوبري المعادي مما أدى إلى مشاكل مرورية كبيرة بالإضافة إلى العديد من الحوادث.

وقال الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة أنه يجب في الاجتماع التالي وجود جميع الأطراف حتى تتضح مسؤولية كل جهة، وقال إن الشركة لديها قاعدة بيانات تشمل جميع المصانع بشق الثعبان بأعدادها وسوف يقدم للجنة تقرير يفيد باعداد هذه المصانع وما تم تنفيذه من أعمال صرف صحي.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر في حضور محافظ القاهرة ونوابه لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وكذلك تشكيل لجنة دائمة برئاسة النائب إسماعيل نصر الدين لمناقشة مشاكل منطقة شق الثعبان بالكامل متضمنة إرسال الدراسات والرسومات الخاصة بالصرف الصحي لمنطقة شق الثعبان، وذلك في ضوء قاعدة البيانات والحصر الشامل للشركة القابضة بجميع المصانع بالمنطقة وأعدادها وإفادة اللجنة بتقرير بهذه المصانع وما تم تنفيذه من أعمال صرف صحي خلال عشرة أيام.