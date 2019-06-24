شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفريق المصري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة «هواوي» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الوزارة في نشر الوعي بالثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى أهمية مشاركة طلاب الجامعات المصرية في المسابقات العالمية التي تهدف إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيات الحديثة واطلاعهم على التكنولوجيا العالمية، وأهمية تشجيعهم وبث روح التنافس بينهم وإظهار مواهبهم بما يدعم المجتمع المصري بالكفاءات التي تلبي احتياجات السوق المحلي ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وكرّم عبدالغفار، الاثنين، فريق من طلاب كليات الهندسة من الجامعات المصرية الحاصلين على المركز الثاني في مسابقة هواوي العالمية لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات، التي أقيمت بالصين، بمشاركة 49 فريقًا وصلوا للمرحلة النهائية من 1600 جامعة على مستوى العالم، بحضور الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشئون الجامعات، بمقر الوزارة.

وأشاد «عبدالغفار» بالإنجازات التي حققها الفريق المصري في هذه المسابقة العالمية، وإظهار مواهبهم المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة أن المسابقة شهدت منافسات كبيرة بين عدد من الطلبة على مستوى العالم.

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وأكد الوزير على أهمية مثل هذه المسابقات العالمية في نشر ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين في الجامعات المصرية، وإثقال خبرات الطلاب بمستويات عالية من التدريب والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول في الوقت الراهن.

وأعرب «عبدالغفار» عن سعادته بحصول الفريق المصري على المركز الثاني في هذه المسابقة العالمية وهو ما يدل على المستوى المتقدم للطالب المصري وقدرته على التوائم مع العلوم الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مشيدا بالمشاركة المتميزة للطلبة المصريين في المسابقة في كافة المحافظات وتفاعلهم مع أنشطتها حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة ٨٦٠٠ طالب من مختلف الجامعات المصرية.

وقال رئيس شركة هواوي مصر، فينسينت صن، إن الشركة تتبنى منظومة متكاملة لتدريب وتأهيل أجيال جديدة من الطلبة المصريين في العديد من المجالات التقنية عبر المسابقة، للتأثير المباشر والإيجابي على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخطط الدولة للتحول الرقمي، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الشاملة للتعليم في مصر حتى عام 2030، لدعم الدولة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، والمشاركة في الثورة الصناعية العالمية الرابعة.

يذكر أن شركة هواوي أطلقت مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط عام 2017، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية والكليات والجامعات في المنطقة.