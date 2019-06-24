شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم برامج تدريبية في اللغتين الروسية والإنجليزية في «الفنية النووية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة للعلوم النووية، بمدينة الضبعة، برئاسة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الإثنين،على تنظيم برامج تدريبية لصقل مهارات طلاب المدرسة في اللغتين الروسية والإنجليزية بالقاهرة، بدءًا من 7 يوليو، وعلى مدار 4 أسابيع.

وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الحزمة التدريبية اللغوية لطلاب النووية ستتم بإشراف الإدارة العامة للتعليم الفني، مستهدفة صقل المهارات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة التربوية والزيارات العلمية داخل العاصمة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من توفير الإقامة الجيدة والإعاشة المتميزة والانتقالات الداخلية للطلاب، موضحًا أن التقديم لتلك لبرامج التدريبية يقتصر على الطلاب الذين دفعوا مصروفات المدرسة أو القسط الأول وسيكون التقديم الكترونيًا، من بداية الشهر المقبل عبر البريد الإلكتروني للوزارة.