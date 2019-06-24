لائحة نموذجية لبدلات السفر في المؤسسات الصحفية القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: ناقشت الهيئة الوطنية للصحافة مشروع لائحة بدل السفر النموذجية ومصروفات الانتقال والنقل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية؛ تمهيدًا لإلغاء اللوائح المعمول بها في المؤسسات في السنوات السابقة، والعمل باللائحة الجديدة. وتضمنت اللائحة المقترحة أن يكون السفر بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وطلبت من المستشار القانوني للهيئة إعداد الصيغة النهائية بعد مناقشتها مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير تمهيدًا لإصدارها في اجتماعها القادم.

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