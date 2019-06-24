محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وضع السياحة الميسرة في الفنادق إجباريا خلال 3 سنوات من الآن، موضحا أن الغرفة والوزارة يعملان على ملف السياحة الخضراء للتقييم والمعايير الجديدة.

وأوضح فوزي خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية، الاثنين، أن هناك جزءًا كببرًا معنيًا بالتطوير وتم وضع استراتيجية له أولها العنصر البشري من خلال التدريب ووضع برنامج تدريبي ويتم الانتهاء منه الشهر الجاري يتضمن جزءًا كبيرًا من السياحة الميسرة بجانب تأهيل الفنادق لاستقبال هذا النمط.

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واضاف أن الغرفة ستنتهي من تصنيف الفنادق المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعان مع الخبراء والمتخصصين ووضع نقاط إضافية للفنادق لرفع تقييمه ورفع نجوميته.

وتابع: جرى العمل على توفير أماكن الانتظار والعلامات وطرق الحجز والمتاحف والأتوبيسات للسياحة الميسرة ووزارة السياحة تؤهل ذلك تباعا مع إعادة الهيكلة للتدريب ومعايير تصنيف الفنادق.

وانطلق منتدى السياحة الميسرة، من القاهرة صباح اليوم، برعاية وزارة السياحة، وبمشاركة المنظمة العربية للسياحة، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.