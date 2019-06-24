جامعة الأزهر توافق على إنشاء قسم للعلوم السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد يونس عبدالحليم عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء قسم للعلوم السياسية بالكلية، للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

وأضاف عبدالحليم في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الهدف من إنشاء قسم العلوم السياسية تحصين الطلاب من الفكر الشاذ، والتصدي لأي محاولات لهدم الدولة المصرية، وإجهاض الشائعات التي تشير البلبلة بين المواطنين.

وأشار عميد تجارة بنين الأزهر بالقاهرة، إلى أن الكلية مؤهلة تمامًا لافتتاح القسم الجديد، وتعكف الآن على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لافتتاحه، لافتا إلى أن أعضاء هيئة التجريس بالكلية، ومن قسم القانون بكلية الشريعة والقانون بالدراسة، يتولون مهمة التدريس في القسم.

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وأوضح يونس، أن إنشاء قسم للعلوم السياسية بالجامهة، يهدف إلى تخريج طالب أزهري أكثر فهما ووعيا للأحداث التي تدور حوله، وتجعله قادرًا على التحاور والمناقشة مع الآخرين بشكل راق دون تعصب أو تذمت، وكيفية تقبل الآخر واحترام وجهات نظرهم.

ونوه عميد تجارة الأزهر، إلى أنه يتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر، لمناقشته في اجتماعه الشهري، وحال الموافقة سيتم افتتاحه على الفور بالكلية.

ولفت عميد تجارة الأزهر، إلى أنه تقدم بمقترح أمس الأحد للجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، لتدريس مادة الثقافة السياسية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، على غرار مادة الثقافة الإسلامية، لإحداث نوعا من التوازن الثقافي والفكري.​