مدبولي: السيسي كان له الدور الحاسم في عودة شركة مرسيدس لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مقر شركة مرسيدس في شتوتجارت، وكان في استقبالهم، ماركوس شيفر، عضو مجلس الإدارة المسئول عن شئون الإنتاج في العالم لشركة مرسيدس، وعدد من قيادات ومسئولى الشركة.

وأجرى رئيس الوزراء والوفد المرافق جلسة مباحثات حول مستقبل التعاون بين مصر وشركة مرسيدس، لا سيما بعد التوصل لمذكرة تفاهم مع الشركة حول استئناف أعمالها فى مصر، وفتح خط إنتاج جديد لموديلات GL.

وأعرب مسئولو مرسيدس، عن سعادتهم باستئناف عمل الشركة في مصر، بل وتوسيع خطوط انتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، مشيدين بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية من نجاح اقتصادى ملموس، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.

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وأكد مدبولي، أن الرئيس السيسي كان له الدور الحاسم في عودة شركة مرسيدس لمصر، وتوسيع خطوط إنتاجها، بعدما وجه بعد لقاء قيادات الشركة العام الماضي بحل كافة المشكلات التي واجهت الشركة منذ عدة أعوام، وهو ما أسهم في اتخاذ شركة مرسيدس قرار استئناف عملها في مصر.

وقال مدبولي، إن مذكرة التفاهم مع شركة مرسيدس لا تتعلق فقط باستئناف نشاط الشركة، وإنما تتعدى ذلك لكونها تمثل اتفاق شراكة مستقبلية مع الشركة، خاصة أن مرسيدس تعتزم إنشاء مركز هندسي عالمى للشركة فى مصر، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في مجال وسائل النقل الجماعى الذكي.

وفي ختام المباحثات شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مرسيدس، والتي وقعها عن مصر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.​