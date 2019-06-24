إحباط تهريب 46 ألف يورو داخل ألبوم صور بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مبالغ مالية، أخفاها راكب داخل البوم صور لتضليل الأمن وتهريب المبالغ والسفر بها إلى إيطاليا. وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء اتخاذ الاجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الإيطالية المتجة إلى روما، اشتبهت نقطة تفتيش الأولى من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب في أجسام معتمة حقيبة أحد الركاب، بفتحها وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ 46 ألف يورو، مخبأ داخل البومات صور فوتوغرافية ودفاتر ورقية مخالفًا قانون النقد المصري الذي يحظر السفر بما يزيد عن مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى أو مبلغ 5 آلاف جنيه مصري. أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإلغاء سفر الراكب.

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