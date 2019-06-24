"عبدالعال" بعد انصراف النواب أثناء مناقشة الموازنة: "ما أراه مخالفًا للائحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خروج أعضاء المجلس، من قاعة الجلسة العامة مساء اليوم، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019- 2020، قائلًا: "أنا ملاحظ كل اللي بيتكلم ينصرف من القاعة والموازنة العامة لابد للتصويت عليها أن يكون العدد مكتملًا".

وأضاف "عبدالعال": "بالرغم من بعض الكلمات لكن ما أراه مخالفًا للائحة والتقاليد والحديث كله مخالف".

وأوضح رئيس البرلمان أن الحديث عن الموازنة العامة في الجلسة العامة حديث شكلي، ومعروف لأي طالب في سنة أولى حقوق، والموازنة وزعت على كل اللجان، "مفروض نقول موافقين عليها ولا مش موافقين عليها، لكن إني أسيب 400 نائب يتكلم مش معقولة هسيب مسئولية الدولة للحديث عن الدوائر، وبناء عليه سأعطي حق الكلمة والمناقشة وفقًا للائحة".