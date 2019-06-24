أول تعليق لـ"مدرس المرسيدس" على فيديو السيارة والحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال سيد العراقي، مدرس الفلسفة، صاحب الفيديو المتداول على صفحات "سوشيال ميديا"، إنه تعرض لانتقادات بعد نشر الفيديو أثناء دخوله لإعطاء مراجعة نهائية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتلقى كذلك بعض الإشادات.

وأضاف العراقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على فضائية الحدث اليوم، أن ما جاء في الفيديو يعد أمرًا طبيعيًا وهو دلالة على حب الناس، متابعًا: "أمر طبيعي في محاضرة مهمة زي دي أن الطلاب يمجدوا في أستاذهم ويرحبوا بيه، دي ثقافتهم".

وتساءل العراقي: "إيه المشكلة إني أمتلك سيارة مرسيدس؟ ولو كنت جيت في توك توك الناس كانت هتعمل إيه؟ مفيش حاجة هنعملها والكل يتفق عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفق عليه كل الناس، إحنا بشر وطبيعتهم نقد الآخر، إلا ما رحم ربي".

وأوضح: "الفيديو لم يحتوِ على أي بودي جارد، اللي كانوا متواجدين كانوا تلامذتي في الأساس، وهما خريجي جامعات وكليات قمة، والطبيعي دا يحصل لأنهم شغالين معايا".

وعلق سيد العراقي على فتح أحد الأشخاص باب السيارة له: "أي حاجة اتعملت في الفيديو كانت بحُب، لأن اللي عملوها في الأساس كلهم إخواتي، وبردد دايما قدام الطلبة وبقول أخواتنا اللي شغالين معايا".

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وتابع: "إيه المشكلة إن المعلم يظهر بصورة جميلة؟"

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر فيه أحد مُدرسي مادة الفلسفة وعلم النفس أثناء حضوره مراجعة نهائية للمادة قبيل أداء الطلاب امتحانها.

وظهر بالفيديو الذي نشرته تحمل اسم (المدرس الأستاذ سيد العراقي) اكتظاظ المئات من الطلاب في قاعة بحي الهرم بالجيزة انتظارًا لبدء المراجعة.

وظهر بالفيديو وجود حراسة للمدرس الذي نزل من سيارة "مرسيدس".

وعلقت الصفحة على الفيديو الذي نشرته قائلة: "وللعلم.. المحاضرة كانت خاصة بطلاب العراقي فقط وكانت مجانية.. وكان بها الامتحان هدية".