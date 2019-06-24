وزير التعليم لأولياء الأمور: ولادكم كانوا ضايعين وبنحاول ننقذهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد ومحمد نصار:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة من أكثر الوزارات التي تعرضت للشائعات خلال الفترة السابقة، منذ بداية الحديث عن نظام التعليم الجديد.

وأضاف الوزير، ردًا على اتهامات الأهالي للوزارة: "بتتهمونا وتقولوا ضيعتوا ولادنا، الولاد كانوا ضايعين، إحنا بنحاول ننقذهم، عايزين تسيبوهم ضايعين ماشي".

وتابع وزير التربية والتعليم: "لما نعرف المستويات فين هنعرف إن الضياع كان بسبب فكرة التنسيق دون المهارة، مش ناويين نطلع حد بلا مهارة، ليه عملنا امتحانات إلكترونية وحملنا نفسنا كل ده؟ لو شوفتوا المستوى الحقيقي لولادكم تقولوا شكرًا للدولة".