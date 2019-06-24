أول تعليق لوزير التعليم على مدرس "المرسيدس والحرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مشهد المدرس سيد العراقي، مدرس الفلسفة وعلم النفس، الذي ظهر بسيارة مرسيدس ومن حوله حرس، قائلًا: "إنتوا اللي بتعملوا كده ولو طلبنا 5 جنيه مش هتدفعوها".

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الأستاذ اللي راكب مرسيدس وداخل قاعة أفراح مين اللي بيدفعلوا، وعملتوه عمرو دياب".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجهًا رسالة للمواطنين: "ده مش هينفعهم بعد كده لأنه مش هيعرف الامتحان، القضية دي قضية وعي".

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وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه أحد مُدرسي مادة الفلسفة وعلم النفس أثناء حضوره مراجعة نهائية للمادة قبيل أداء الطلاب امتحانها.

وظهر بالفيديو الذي نشرته صفحة تحمل اسم (المدرس الأستاذ سيد العراقي) اكتظاظ المئات من الطلاب في قاعة بحي الهرم بالجيزة انتظارًا لبدء المراجعة.

وظهر بالفيديو حراسة للمدرس الذي نزل من سيارة "مرسيدس".