هتك عرض طفلتين تحت تهديد السلاح.. تأجيل محاكمة حداد لـ22 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة حداد بهتك عرض طفلتين في الزاوية الحمراء إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل، للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية كلا من مختار عصيل وأحمد عطية، وسكرتير عامر علي.
وكشف قرار الإحالة أنه ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية من والد الطفلتين يتهم فيه "إبراهيم. ج"، حداد، 35 عامًا، بالتعدي جنسيًا على طفلتيه.
وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وأن المتهم قام بتهديد طفلتين بسلاح أبيض "سكين"، واستدرجهما لمكان بمعرفته وتعدى عليهما جنسيًا وأجبر كل منهما على خلع ملابسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما فنال من عورتيهما.
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