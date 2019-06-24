المشدد 7 سنوات لمسجل خطر قتل زميله بسبب 500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، مسجل خطر بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل زميله بالسلام. وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "ص. ا" تشاجر مع زميله في العمل بسبب رفض الأخير ردّ 500 جنيه اقترضها في وقت سابق، وتطور الأمر إلى قيام المتهم بضرب الضحية، ثم سدد إليه طعنة أودت بحياته.

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