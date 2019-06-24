تقاضى رشوة 20 ألف جنيه.. المشدد 5 سنوات لمسئول المتابعة بحي الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، بمعاقبة المتهم "عبدالعزيز. ح" مسئول المتابعة في حي الموسكي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 40 ألف جنيه في القضية رقم 682410 لسنة 2018 المعروفة بـ"رشوة حي الموسكي".

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، بسكرتارية خالد عبدالمنعم.

تعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا من المواطن "أحمد م. ع." مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكي، بقيام "عبدالعزيز ح. ع."، مسئول بإدارة المتابعة بحي الموسكي باستغلال موقعه الوظيفي، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكي لمخالفات بالمحل المذكور، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحري عنه، باستغلال موقعه الوظيفي، وطلب من الشاكي مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكي الكائن بالموسكي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.