المشدد 5 سنوات لمدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر في اتهامه بالرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، المتهم "ط. ت."، مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بتلقي رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتلقي رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفًا عموميًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المبلغ "محمود ع." مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها 50 ألف جنيه مقابل إعداد محضر تنفيذ صوري لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق، على النحو المبين بالتحقيقات.