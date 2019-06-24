اختلفا على متحصلات الحشيش المغشوش.. اعترافات المتهم بقتل صديقه في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أدلي المتهم بقتل مسجل خطر بمنطقة العجوزة، باعترافات تفصيلية لجريمته؛ حيث أقر أنه اختلف مع المجني عليه على 100 جنيه حصيلة بيعهما مخدر الحشيش .

قال المتهم في تحقيقات النيابة أمام محمود سكر وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، إنه والمجني عليه صديقان منذ عدة سنوات ومنذ تعرفا على بعضهما يقومان بالاتجار في المخدرات المغشوشة؛ حيث يقوم المتهم بخلط مواد عطارة "حنة ولبان سمارة ورماد سجائر" وبعد تشكيلها على هيئة عجينة يقوم بتقطيعها على أنها حشيش ويساعده المجني عليه في ترويجها على عملائهما من المتعاطين.

وأضاف المتهم أن القتيل اعتاد المبيت لديه في شقته بمنطقة ميت عقبة لمعاونته في خلط الحشيش وفي يوم الواقعة استيقظا صباحا يرغبان في تناول الإفطار وشراء سجائر الحشيش إلا أنهما لم يكن بحوزتهما أية مبالغ مالية فعرض على صديقه النزول إلى الشارع لبيع قطعة حشيش مغشوشة للحصول على الأموال وبالفعل توجها سويا ونجحا في بيع إحداها بمقابل 150 جنيه وتناولا الإفطار بمبلغ 50 جنيه فقط وتبقت معهم 100 جنيه رغب في إبقائها لنفسه إلا أن صديقه رفض وطلب مقاسمتها معه فنشبت بينهما مشاجرة في المنطقة التي يقيم بها المتهم، وتدخل الجيران والمارة وفضوا بينهما وطلبوا من المتهم الصعود إلى شقته لتفادي تجدد الشجار.

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استطرد المتهم قائلا في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، أنه عقب صعوده إلى شقته بالطابق السادس فوجئ بملاحقة صديقه له وإصراره على اقتسام المئة جنيه وتشاجر معه مرة أخرى وحاول التعدي عليه بالضرب فأسرع المتهم إلى المطبخ وعاد حاملا سكين انهال به طعنا على صديقه فأصابه بـ7 طعنات في الصدر والرجل اليسرى والعنق من الجهة الخلفية، وأضاف المتهم أنه حاول إخراج جثة صديقه من الشقة وقام بسحله على السلم لإلقائه خارج العقار إلا أن الجيران في الشقة بالطابق الخامس خرجوا على صوت ارتطام رأس القتيل على درجات السلم، وما إن شاهدهم ترك الجثة وفر هاربًا.

كشفت التحقيقات أن المتهم توجه حاملا السكين الملطخ بالدماء الي منزل والده الذي يقع على بعد من منزله بشارعين وأخبرها وشقيقته بجريمته وترك لهما السكين وفر هاربا وبعد دقائق اتصل بشقيقته، وطلب منها مساعدته في العثور على مكان للاختباء به فطلبت منه الانتظار في مكان وجوده حتى تذهب اليه والدته بمبلغ مالي حتى فوجئ بقوات الشرطة تلقي القبض عليه، وعلم أن شقيقته هي من أبلغت عنه.

وجهت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، للمتهم اتهامات القتل العمد وحيازة سلاح أبيض وتعاطي والإتجار بالمخدرات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.