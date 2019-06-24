ضبط أحد الأشخاص بحوزته 4 تماثيل فرعونية بالقاهرة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) حال استقلاله السيارة "ملكه"، وبحوزته (4 تماثيل فرعونية مختلفة الأحجام " يشتبه في أثريتهم"-هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها من خلال تفعيل المرور بدوائر المراكز والأقسام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.