ضبط 5 أشخاص اقتحموا منزل مواطن وسرقوا بعض المنقولات بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، 5 أشخاص اقتحموا مسكن أحد المواطنين بمنطقة السلام، واستولوا على بعض المنقولات.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان) لقيامه بالحضور للشقة سكنه وبصحبته 4 أشخاص "غير معلومين لديه " وقاموا بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على بعض المنقولات من داخل مسكنه، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، فاستعان بأربعة أشخاص لارتكاب الواقعة، تم ضبطهم وأكدوا ما جاء بأقوال الأول، تم ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.