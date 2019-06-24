مصر | لسداد الضرائب والرسوم.. إرسال قرار إلغاء التحفظ على أموال "العادلي" لجهات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسداد الضرائب والرسوم.. إرسال قرار إلغاء التحفظ على أموال "العادلي" لجهات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أرسل القرار الصادر بإلغاء التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لجهات الدولة لتنفيذ القرار، وليسدد ما عليه من رسوم وضرائب قبل الإفراج عن ممتلكاته.

وأصدر الجهاز في وقت سابق قرارا برفع أسم حبيب العادلي وزير الداخلية لأسبق من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله علي حكم نهائي بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق في اتهامه بالحصول علي كسب غير مشروع، ولم يتم الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض ولذلك أصبح الحكم نهائيا، وبعدها تقدم دفاع العادلي بطلب لجهاز الكسب غير المشورع لرفع إسمه من قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء القرار الصادر بالتحفظ علي أمواله.