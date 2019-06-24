مصر | حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ 24 أغسطس للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث الطالبية" لـ 24 أغسطس للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، لجلسة 24 أغسطس القبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهيمن بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.