مصر | من "بولاق الدكرور" لـ"أوسيم".. التحقيق مع عاطل لسرقته دراجة بخارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "بولاق الدكرور" لـ"أوسيم".. التحقيق مع عاطل لسرقته دراجة بخارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة سرقة دراجة بخارية من منطقة بولاق الدكرور، وتم ضبط المتهم بمنطقة أوسيم، وعلى الفور تم تسليمة لمركز شرطة أوسيم.وكشفت التحقيقات الأولية، أن وراء سرقة الدراجة البخارية عاطل، وفور سرقتها من منطقة بولاق لاذ بالهرب، ولكن تمكنت الادارة العامة لمباحث الجيزة قبل مرور 24 ساعة من ضبطه بمنطقة أوسيم، وبتضيق الخناق عليه اعترف المتهم بسرقتها من منطقة بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة.

وتعود بداية الواقعة، تم ضبط المتهم أثناء متابعة الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم للحالة الأمنية بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، حاول الهرب فور مشاهدته القوة الأمنية، على الفور تم مطاردته والقبض عليه، وتبين أن الدراجة التى يقودها مسروقة.

