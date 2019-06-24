مصر | إخلاء سبيل صاحب محل موبيليا وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، إخلاء سبيل صاحب محل موبيليا، وعامل، في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر.

وتبين ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد قيام كل من محل موبيليا، وعامل بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم والقيام بأعمال حفر على مدار ثلاثة أيام، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين صحة البلاغ.

وكما تبين أن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبطهما أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، وعثر بحوزتهما على أدوات تنقيب عبارة عن «هيلتي كهربائي، أجنة حديدية، مسمار صلب، عتلة حديدية، فأس، حبل، كما عثر داخل العقار على حفره قطرها 2 × 3 متر بعمق 9 متر»

وقال المتهمان في تحقيقات النيابة إن المنزل يمتلكه المتهم الأول الذي يعمل صاحب محل موبيليا، وأنه على علم من حكايات آبائه وأجداه أن المنزل تقبع تحته أثار، وعندما مر بضائقة مالية قرر أن يحفر تحت المنزل لاستخراج الكنز، واستعان بصديقه لمساعدته في الحفر، واستخراج القطع الآثرية لبيعها مضيفين إنهم على علم بأشخاص قاموا بارتكاب الواقعة منذ قبل ونجحت.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.