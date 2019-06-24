مصر | إحالة عامل وشقيقته لتصنيعهما الفودو داخل منزلهما بباب الشعرية لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عامل وشقيقته لتصنيعهما الفودو داخل منزلهما بباب الشعرية لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة باب الشعرية، قرار بإحالة عامل وشقيقته، إلى محكمة الجنايات لقيامهما بتصنيع الفودو داخل شقتهم بباب الشعرية.



وتبين من تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية تفيد قيام عامل، وشقيقته "ربة منزل" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع، وبضبطهما تم ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، كيس تبغ، مبلغ مالى قدره 5380 جنيه، 3 ميزان حساس، ماكينة تغليف، 230 كيس فارغ مُعد للتعبئة.



واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدوا أنهما يحوزان المواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن إستخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعه.



وأضاف المتهمان أنهم استمرا في تصنيع مخدر الفودوا عقب تكوين مصنع صغير أسفل بير السلم في عقار يسكن فيه المتهم الأول، وأنهم يقومون بذلك منذ ما يقرب من عام وأصحاب المزاج العالي يترددون عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.