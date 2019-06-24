مصر | "أبو العزم" يفتتح فرع مجلس الدولة بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العزم" يفتتح فرع مجلس الدولة بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اليوم المستشار أحمد عبد العزيز ابو العزم رئيس مجلس الدولة، فرع مجلس الدولة الجديد بمدينة كفر الشيخ، حيث كان برفقته اسماعيل فريد محافظ كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، ونقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ.

وفي ذات السياق فقد حضر الافتتاح أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ولفيف من الأساتذة مستشاري مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار خطة مجلس الدولة لتقريب جهات القضاء الإداري للمواطنين وافتتاح فروع جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.