مصر | المشدد 5 سنوات والغرامة لمسئول المتابعة بحي الموسكي بتهمة "الرشوة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات والغرامة لمسئول المتابعة بحي الموسكي بتهمة "الرشوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحنع محاكم الجنايات بطره، المتهم عبد العزيز حسن عبدالعزيز مسئول المتابعة في حي الموسكي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرمته 40 ألف جنيه في القضية رقم 682410 لسنة 2018 المعروفة برشوة حي الموسكي.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم.

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وكنت نيابة الموسكى الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسينن التحقيقات فى واقعة القبض على مسئول المتابعة بحى الموسكى لتقاضيه رشوة 20 ألف جنيه من صاحب محل ملابس نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بالمحل.

وتعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا من المواطن "أحمد م.ع" مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكى، بقيام "عبدالعزيز ح.ع"، مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى باستغلال موقعه الوظيفى، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكى لمخالفات بالمحل المذكور، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكى مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى الكائن بالموسكى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبمواجهة المتهم إعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.