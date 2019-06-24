مصر | عاجل.. فيفي عبده تدلي بأقوالها أمام النيابة بشأن حادث سرقة شقتها

وأكدت فيفي عبده، أن الخادمة تعمل عندها منذ فترة قريبة واستولت على مبلغ مالي كبير وكمية من المشغولات الذهبية تصل إلى 5 كيلو جرام، وأبلغت بمواصفاتها، حتى يتم مطابقتها، والبحث عنها.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول كمية المسروقات، وإعداد نشرة بمواصفاتها وإرسالها لمحلات الصاغة، التي أبلغت الفنانة فيفي عبده بسرقتها من شقتها من قبل خادمة فلبينية.

وتعرضت شقة الراقصة فيفي عبده، لحادث سرقة، وذلك بشارع الشيشينى في مصر القديمة.