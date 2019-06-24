مصر | عاجل.. فيفي عبده تدلي بأقوالها أمام النيابة بشأن حادث سرقة شقتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيفي عبده تدلي بأقوالها أمام النيابة بشأن حادث سرقة شقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمعت النيابة إلى أقوال الفنانة فيفي عبده في واقعة سرقة شقتها، وسلمت للنيابة صورة من الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة المتهمة بالواقعة.
وأكدت فيفي عبده، أن الخادمة تعمل عندها منذ فترة قريبة واستولت على مبلغ مالي كبير وكمية من المشغولات الذهبية تصل إلى 5 كيلو جرام، وأبلغت بمواصفاتها، حتى يتم مطابقتها، والبحث عنها.
وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول كمية المسروقات، وإعداد نشرة بمواصفاتها وإرسالها لمحلات الصاغة، التي أبلغت الفنانة فيفي عبده بسرقتها من شقتها من قبل خادمة فلبينية.
وتعرضت شقة الراقصة فيفي عبده، لحادث سرقة، وذلك بشارع الشيشينى في مصر القديمة.
وتبين من المعاينة أنه تم سرقة مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بالراقصة فيفي عبده.
واتهمت فيفي عبده خادمتها بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.