مصر | عاجل.. المشدد 5 سنوات والغرامة لمدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المشدد 5 سنوات والغرامة لمدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الحكم في القضية رقم 709578 لسنة 2018 مدينة نصر، والمتهم فيها طلعت توفيق قربصة مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر، لاتهامه بتلقي رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه، وتغريمه 40 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم.

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كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، امر بإحالة مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتلقي رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفًا عموميًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المبلغ “محمود عبدالستار” مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها 50 ألف جنيه مقابل إعداد محضر تنفيذ صوري لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق، على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد صاحب مكتب للاستشارات الهندسية بأنه في غضون نوفمبر 2018، وبمناسبة حاجة المبلغ “محمود عبدالستار” لاستصدار ذلك التصريح، توجه إلى مقر عمل المتهم في شرق مدينة نصر، كما شهد بسابقة تحرير محضر مخالفة للعقار، وصدور قرار بإزالة الأعمال المخالفة للرسومات الهندسية الخاصة بالترخيص الصادر للعقار، وأنه ينبغي تنفيذ الإزالة وتصحيح الأعمال، فقبل استصدار تصريح الحفر، تقابل مع المتهم طلعت توفيق قربصة مرجان، مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر، وطلب منه الأخير مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد محضر تنفيذ صوري لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار، بغرض تمكينه من استصدار تصريح الحفر آنف البيان.

وعلى إثر ذلك، أبلغ الشاهد الثاني بالواقعة وبطلب المتهم، واتفق مع المتهم على تقاضي الأخير 50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الروة، على أن يتقاضى باقي المبلغ عقب إعداد المحضر آنف البيان، فأمده الشاهد الثاني بالمبلغ، وأتم تجهيزه فنيًا بأجهزة التسجيل، ثم توجه للقاء المتهم أمام مقهى على مقربة من محل عمل الأخير، والذي استقل معه سيارته الخاصة وقدم له مبلغ الرشوة )المعد مسبقًا داخل مظروف أبيض اللون، وعقب ذلك ضبط المتهم والمبلغ المالي.