مصر | بـ"عدة طعنات".. تشريح جثة مهندس وزوجته عثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عدة طعنات".. تشريح جثة مهندس وزوجته عثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثتي مهندس وزوجته عُثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة قد تلقى إخطارا من العميد حسام عبدالعزيز، رئيس مباحث قطاع شمال مفاده عثور الأجهزة الأمنية على جثتى رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد ابو الوقا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون ومعاونة الرائد أحمد صبرى وعثر على الجثتين وبهما عدد كبير من الطعنات.

وقام رجال الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من العقار ويناقش فريق المباحث شهود العيان، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.