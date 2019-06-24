مصر | استعجال التحريات حول عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال التحريات حول عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة باب الشعرية الجزئية، تحريات المباحث حول عاطلين وبحوزتهما كيلوجرامين من مخدر الحشيش.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرامين، سلاح أبيض عبارة عن سكين، 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم في وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات.