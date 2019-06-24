أخبار مصر | تعرف على "منحة الزواج" التي يقدمها قطاع التأمينات الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "منحة الزواج" التي يقدمها قطاع التأمينات الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم قطاع التأمينات الاجتماعية ​التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، "منحة الزواج" التي تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفي هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، أما "منحة القطع" والتي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فهي تلك المنحة المعطاة للأخ أو الأبن المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

وننشر أهم الشروط والإجراءات للحصول على منحة الزواج.

*الفئة المستحقة:_

مستفيدي المعاش

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*الشروط والأحكام:_

أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الأبنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهراً ، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وأكد القانون صرف منحة القطع وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الأبن أو الأخ الذى كان مستحقاً فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الإستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن أثنى عشر شهراً ، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الأبن أو الأخ إلا لمرة واحدة.

*اجراءات الحصول على الخدمة:_

​التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذى سيتم على اساسه قطع المعاش فعلى سبيل المثال (وثيقة الزواج / شهادة المؤهل إن وجد) .