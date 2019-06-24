أخبار مصر | تعرف على "منح الوفاة" من قطاع التأمينات الاجتماعية

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يقدم قطاع التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، "منح الوفاة"، حيث تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين شاملاً كافة ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش.

*الفئة المستحقة:_

مستفيدي المعاش

*الشروط والأحكام:_

تستحق المنحة لمن حدده صاحب المعاش بموجب الإستمارة رقم 105 مكرر قبل وفاته ، بشرط توافر الصفة في من حدده وذلك في تاريخ الوفاة .

فإذا توفى دون أن يحدد المستحق للمنحة أو كان من حدده قد زالت صفته أو توفي قبل وفاة صاحب المعاش ، تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:

​الأرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش

الأولاد ( بنين وبنات ) الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش الخاص بالمستحق ،

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وإذا كان لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج

الوالدان أو أحدهما .

​ الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش ( أى توافر شروط الإعالة).

فى حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بينهم بالتساوى .

في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها لا تستحق المنحة.

يشترط لإستحقاق المستحق للمنحة وجوده على قيد الحياة مع توافر شروط إستحقاقها فى شأنه فى كل شهر من شهور إستحقاق المنحة (المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الإجتماعي).

من يستحق المنحة يصرف له أيضاً ما إستحقه العامل من أجر عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .

*اجراءات الحصول على الخدمة:_

تقديم طلب صرف المنحة